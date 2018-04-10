Продажи грузовых автомобилей в России в марте выросли в 1,5 раза

Объем рынка новых грузовых автомобилей в России в марте 2018 года вырос на 50,3% по сравнению с мартом 2017 года, до 8,3 тыс. штук, сообщил «Автостат».

Лидером рынка является «КамАЗ» . Компания заняла 32% рынка в прошлом месяце. Продажи выросли на 47,8%, до 2,7 тыс. штук. Продажи грузовых автомобилей «ГАЗ» в марте 2018 года выросли на 26,6%, до 791 шт.

Продажи грузовиков Volvo увеличились на 75,3%, до 647 штук, Scania — рост на 61,2%, до 614 штук, Man — рост на 113,2%, до 533 штук.

Также значительная часть рынка пришлась на грузовики Mercedes-Benz (продажи в марте выросли на 28,6%, до 490 штук), Izusu (+87%, до 417), DAF (+43,3%, до 394), «Урал» (+17,5%, до 355) и «МАЗ» (-16,6%, 277 штук).

Продажи грузовых автомобилей в январе-марте 2018 года увеличились на 43%, до 19,2 тыс. штук.