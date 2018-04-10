Ещё
Названы марки опасного слоеного теста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы марки опасного слоеного теста 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Veget.me
Некоммерческая организация «Росконтроль» провела исследование замороженного слоеного бездрожжевого теста и осталась недовольна качеством продукта. Об этом сообщается на сайте организации.
В рамках исследования проверили образцы теста шести марок: «Хлебный дом/Звездное», «Каждый день», «Талосто/Без хлопот», «Семейные секреты», «Черемушки/Алго» и «Морозко». Товарам последних четырех марок были сделаны замечания.
«Образцы "Черемушки/Алго" и "Морозко" к покупке не рекомендованы: они содержат не указанные в маркировке модифицированные масла», — говорится в сообщении организации.
Как пояснили эксперты, в образцах этих брендов нашли высокое содержание трансжиров. У всех проверенных образцов на упаковке указана неверная информация об уровне жира в продукте. Также в «Росконтроле» обнаружили, что количество слоев теста не соответствует заявленному на упаковке.
Так, у продукта под марками «Талосто/Без хлопот» и «Семейные секреты», которые производит ООО «Талосто-продукты» из Санкт-Петербурга, на упаковке заявлено 256 слоев. Однако при проверке выяснилось, что в тесте этих марок 15 и 23 слоя соответственно. В образцах теста этих марок также обнаружили дрожжи, хотя продукт заявлен как бездрожжевой.
Ранее Роскачество провело исследование нарезных батонов 20 торговых марок и выявило картофельную болезнь в хлебобулочных изделиях трех торговых марок.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поставщики бытовой техники увеличивают цены226
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля177
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста93
Порошенко повторит действия США против России105
Набиуллина прокомментировала падение рубля353
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение