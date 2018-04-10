Названы марки опасного слоеного теста

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела исследование замороженного слоеного бездрожжевого теста и осталась недовольна качеством продукта. Об этом сообщается на сайте организации.

В рамках исследования проверили образцы теста шести марок: «Хлебный дом/Звездное», «Каждый день», «Талосто/Без хлопот», «Семейные секреты», « Черемушки /Алго» и «Морозко». Товарам последних четырех марок были сделаны замечания.

«Образцы "Черемушки/Алго" и "Морозко" к покупке не рекомендованы: они содержат не указанные в маркировке модифицированные масла», — говорится в сообщении организации.

Как пояснили эксперты, в образцах этих брендов нашли высокое содержание трансжиров. У всех проверенных образцов на упаковке указана неверная информация об уровне жира в продукте. Также в «Росконтроле» обнаружили, что количество слоев теста не соответствует заявленному на упаковке.

Так, у продукта под марками «Талосто/Без хлопот» и «Семейные секреты», которые производит ООО «Талосто-продукты» из Санкт-Петербурга , на упаковке заявлено 256 слоев. Однако при проверке выяснилось, что в тесте этих марок 15 и 23 слоя соответственно. В образцах теста этих марок также обнаружили дрожжи, хотя продукт заявлен как бездрожжевой.

Ранее Роскачество провело исследование нарезных батонов 20 торговых марок и выявило картофельную болезнь в хлебобулочных изделиях трех торговых марок.