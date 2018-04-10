Инвестпроекты по строительству жилья на сумму свыше 76 млрд рублей реализуют в ДФО

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Инвесторы планируют реализовать 59 проектов по строительству жилых домов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) на общую сумму более 76 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"На Дальнем Востоке России сегодня реализуются 59 проектов по строительству жилья с планируемым объемом инвестиций в 76,79 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в июне компания «ДНС групп» завершит строительство первой очереди нового микрорайона «Новый Де-Фриз» на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская». Общая площадь застройки составит 35,7 тыс. кв. м, на которых создадут 373 домовладения. Полностью проект планируется реализовать летом 2019 года.

Также в этом году компания планирует начать строительство нового микрорайона в поселке Зима-Южная. Завершено проектирование и выделен земельный участок под строительство домов с 3-4 этажами. В 2018 году предполагается сдать в эксплуатацию первую и вторую очередь, а завершить строительство планируется в 2019 году. Кроме того, компания «Домостроительный комбинат Приморье», входящая в «ДНС групп», планирует приступить к проектировке нового квартала «Варяг».

В феврале 2018 года компания «Тим-групп трейдинг», являющаяся резидентом свободного порта Владивосток , завершила строительство малоэтажного жилого дома во Владивостоке и приступила к продаже квартир. Общая сумма инвестиций составляет 522 млн рублей. Компания «Колмар», являющаяся резидентом ТОР «Южная Якутия», начала строить жилой комплекс на 1 тыс. человек для своих сотрудников в поселке Чульман Нерюнгринского района.

Компания «Восточный луч» реализует во Владивостоке проект, включающий возведение трех жилых домов на 576 квартир. Первый дом на 192 квартиры построен по федеральной программе «Жилье для российской семьи», участники которой уже получили документы и ключи от квартир. Стоимость 1 кв. метра жилья составила 35 тыс. рублей, в частности, за счет наличия у компании статуса резидента свободного порта Владивосток.