Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 12%

Российские авиакомпании в марте 2018 года увеличили перевозки пассажиров на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,8 млн человек, сообщили в Росавиации.

Пассажирооборот увеличился на 12,7% до 19,8 млрд пассажирокилометров.

В январе-марте авиакомпании перевезли 22,1 млн пассажиров, что 12,3% больше, чем годом ранее.

Пассажирооборот увеличился на 13,9% до 56,8 млрд пассажирокилометров.