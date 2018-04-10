Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 12% 

Российские авиакомпании в марте 2018 года увеличили перевозки пассажиров на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,8 млн человек, сообщили в Росавиации.
Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в марте на 6,3% до 2,6 млн человек, S7 — на 20,3% до 805,4 тыс. человек, UTair — на 5,8% до 556,5 тыс. человек, «Уральские авиалинии» — на 30,4% до 609,1 тыс. человек.
Пассажирооборот увеличился на 12,7% до 19,8 млрд пассажирокилометров.
В январе-марте авиакомпании перевезли 22,1 млн пассажиров, что 12,3% больше, чем годом ранее.
Пассажирооборот увеличился на 13,9% до 56,8 млрд пассажирокилометров.