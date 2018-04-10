Ещё
Силуанов: Россия не будет менять правила на валютном рынке из-за санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силуанов: Россия не будет менять правила на валютном рынке из-за санкций 

BFM.RU 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Власти используют весь потенциал для минимизации последствий новых санкций США, при этом менять правила операций на валютном рынке, связанные с бюджетным правилом, не планируется. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.
«Власти РФ будут задействовать весь необходимый инструментарий для минимизации последствий новых санкций и любых других возможных негативных внешних событий, как для предприятий, так и для финансового рынка. Каких-либо изменений в правилах операций на валютном рынке, связанных с бюджетным правилом, не планируется — так как эти операции настроены исключительно на минимизацию нефтяной зависимости», — сказал Силуанов.
Минфин направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть.
В апреле Минфин планирует выйти на рекордные объемы закупок, нацелившись приобрести с 6 апреля по 8 мая валюту на 240,7 млрд рублей против 192,5 млрд рублей за предыдущий месяц.
BFM.RU: последние новости
В Bloomberg подсчитали потери российских бизнесменов от санкций Bloomberg назвал самого богатого человека Европы Акции «Русала» обвалились на сообщениях о возможном техдефолте
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне181
Меркель анонсировала встречу без России331
Эрдоган раскритиковал Лаврова25
Найден позитив от ослабления рубля173
Путин рассказал о разработке уникального оружия155
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение