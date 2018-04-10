Силуанов: Россия не будет менять правила на валютном рынке из-за санкций

Власти используют весь потенциал для минимизации последствий новых санкций США , при этом менять правила операций на валютном рынке, связанные с бюджетным правилом, не планируется. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов , передает ТАСС

«Власти РФ будут задействовать весь необходимый инструментарий для минимизации последствий новых санкций и любых других возможных негативных внешних событий, как для предприятий, так и для финансового рынка. Каких-либо изменений в правилах операций на валютном рынке, связанных с бюджетным правилом, не планируется — так как эти операции настроены исключительно на минимизацию нефтяной зависимости», — сказал Силуанов.

Минфин направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть.

В апреле Минфин планирует выйти на рекордные объемы закупок, нацелившись приобрести с 6 апреля по 8 мая валюту на 240,7 млрд рублей против 192,5 млрд рублей за предыдущий месяц.