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«Новатэк» в день обвала выкупил свои акции на $2 млн
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«Новатэк» в «черный понедельник» выкупил 113 тыс. своих акций в рамках buy back 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Новатэк" выкупил 113,07 тысячи своих акций с рынка в понедельник, когда акции российских компаний в РФ и за рубежом рухнули в цене на фоне новых санкций США, следует из сообщения компании.
"Новатэк" объявляет, что в соответствии с программой выкупа активов, анонсированной 7 июня 2012 года, 9 апреля 113,07 тысячи акций были выкуплены с рынка", — говорится в сообщении.
В отдельном сообщении компания проинформировала, что председатель правления Леонид Михельсон приобрел 16 тысяч глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новатэка" за 2,009 миллиона долларов.
Предыдущий выкуп прошел в августе прошлого года, когда "Новатэк" приобрел примерно 68,5 тысячи бумаг. Таким образом, компания возобновила скупку акций после почти 8-месячного перерыва.
GDR "Новатэка" на Лондонской бирже подешевели в понедельник на 11,71%, закрывшись на отметке 125,1 доллара. Акции "Новатэка" на Московской бирже 9 апреля снизились на 6,7%.
Совет директоров "Новатэка" 7 июня 2012 года одобрил программу приобретения обыкновенных акций и GDR компании — одна GDR представляет 10 акций — на общую сумму до 600 миллионов долларов со сроком действия один год (buy back). Программа предусматривает возможность продления решением правления компании. В мае 2017 года программа была в очередной раз продлена — до 7 июня 2018 года.
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