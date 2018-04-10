Минсельхоз оценил ущерб от АЧС за последние 10 лет в 5 млрд рублей

Прямой ущерб от африканской чумы свиней за 10 лет составил 5 млрд рублей, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе выступления на итоговой коллегии Минсельхоза

«За 10 лет распространения АЧС зарегистрировано более тысячи вспышек в 53 регионах страны. Мы потеряли почти 1 млн поголовья, прямой ущерб достиг почти 5 млрд рублей, а непрямые потери оцениваются в десятки миллиардов рублей. Вчера вирус АЧС был обнаружен в готовой мясной продукции, привезенной из Беларуси », — сказал он.

Министр подчеркнул, что распространение вируса до сих пор не удается остановить.

«Борьба с африканской чумой свиней должна стать бескомпромиссной, федеральные и региональные ведомства должны в конце концов начать работать скоординировано, бросить на это все силы и добиться перелома в динамике распространения вируса», — сказал Ткачев.