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Компания «Нобель Автомотив Русиа» запустила новую линию производства в ОЭЗ
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Компания «Нобель Автомотив Русиа» запустила новую линию производства в ОЭЗ 

Волга Ньюс 1 час назад
В рамках нового проекта было закуплено и запущено восемь современных термопластавтоматов, на предприятии создано 20 новых рабочих мест. В настоящее время все процессы производства налажены с учетом современных требований системы менеджмента качества, организованы поставки продукции на экспорт.
Запуск новой производственной линии занял более года, работа была начата еще в сентябре 2017 года. Дополнительные инвестиции в размере около 70 млн рублей дали возможность расширить номенклатуру выпускаемой ООО «Нобель Автомотив Русиа» продукции. В перспективе к 2020 году это позволит значительно увеличить рыночную долю Orhan Holding.
"Нобель Автомотив Русиа" — это первый завод группы компаний Orhan Holding на территории России. Изучив рынок и получив положительный опыт в части локализации производства на площадке ОЭЗ «Тольятти», в 2017 г. мы приступили к развитию новой производственной линии. Данная работа завершена и мы успешно расширили номенклатуру выпускаемой продукции, а также географию продаж и основных покупателей. Сегодня мы выпускаем более 5 млн деталей в год. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, наша компания видит большие перспективы развития на российском рынке, — рассказал директор завода Вячеслав Кипуров.
"Нобель Автомотив Русиа" был запущен на площадке ОЭЗ в августе 2014 года. Сегодня компания развивается, постепенно наращивая объемы производства. По итогам 2017 г., с начала своей деятельности в ОЭЗ на предприятии произведено продукции более чем на 1 млрд рублей. В общей сложности, компания инвестировала в завод более 470 млн рублей. Продукция ООО «Нобель Автомотив Русиа» поставляется на автосборочные предприятия в России: альянс Renault-Nissan-АвтоВАЗ, ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус», Ford Motor Company, DIPO, Faurecia. Компания также осуществляет поставки за рубеж на автосборочные заводы Dacia в Румынии.
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