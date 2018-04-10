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Бывшего владельца казанской обувной фабрики «Спартак» признали банкротом
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Бывшего владельца казанской обувной фабрики «Спартак» признали банкротом 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Арбитражный суд признал бывшего владельца казанской обувной фабрики «Спартак» банкротом, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе суда.
Суд признал заявление ПАО «Тимер банк» о признании Райхата Гарипова банкротом обоснованным. В отношении него ввели процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. Сумма исковых требований — почти 15,2 млн рублей, из которых 15 млн — основной долг, 73972 руб. — проценты, 45 тыс. — неустойки по основному долгу, 6600 — расходы по возмещению госпошлины.
В судебном заседании объявили перерыв до 16 апреля.
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