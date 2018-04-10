Михельсон после обвала купил акции на $2 млн

Доля Михельсона в уставном капитале компании выросла с 0,718% до 0,723%.

Одновременно «НОВАТЭК» приобрел 113,070 тыс. собственных акций по обратному выкупу.

До санкций состояние главы «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона составляло $18,2 млрд

В понедельник фондовый рынок России рухнул на 10%, падение котировок компаний достигало двузначных чисел.

Цена акций «НОВАТЭКа» в понедельник упала на 16% с 780 руб. до 656 руб. за штуку.

Сегодня курс акций компании вырос почти на 2% до 724,5 руб.