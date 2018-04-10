Михельсон после обвала купил акции на $2 млн 

Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в понедельник купил акции компании на 100 млн руб., сообщается на сайте «НОВАТЭКа».
Доля Михельсона в уставном капитале компании выросла с 0,718% до 0,723%.
Одновременно «НОВАТЭК» приобрел 113,070 тыс. собственных акций по обратному выкупу.
До санкций состояние главы «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона составляло $18,2 млрд
В понедельник фондовый рынок России рухнул на 10%, падение котировок компаний достигало двузначных чисел.
Цена акций «НОВАТЭКа» в понедельник упала на 16% с 780 руб. до 656 руб. за штуку.
Сегодня курс акций компании вырос почти на 2% до 724,5 руб.