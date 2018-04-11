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Глава «Новатэка» Леонид Михельсон купил акции компании на $500 тыс.
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Глава «Новатэка» Леонид Михельсон купил акции компании на $500 тыс. 

Rambler News Service 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава «Новатэка» Леонид Михельсон приобрел 10 апреля 2018 года глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции компании на общую сумму $500 тыс., следует из материалов «Новатэка».
Михельсон приобрел 4,01 тыс. ГДР по цене $125,04 за бумагу.
Прямая доля Михельсона в акционерном капитале «Новатэка» увеличилась с 0,7234% до 0,7247%.
Днём ранее Михельсон [приобрел] (https://rns.online/energy/Glava-Novateka-Leonid-Mihelson-9-aprelya-kupil-aktsii-kompanii-na-2-mln-2018-04-10/) ГДР на акции «Новатэка» на общую сумму $2 млн
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