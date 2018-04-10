Грузооборот группы НМТП за январь-февраль сократился на 6,3%, до 22,3 млн тонн

Грузооборот группы «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) за январь-февраль 2018 года сократился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 22,3 миллиона тонн, сообщила компания.

Перевалка наливных грузов в январе-феврале текущего года снизилась на 12,4% и составила 16,25 миллиона тонн, включая 9,97 миллиона тонн сырой нефти, 6 миллионов тонн нефтепродуктов.