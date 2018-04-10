Банку Wells Fargo грозит до 1 млрд долларов штрафа за нарушения в автостраховании и ипотеке

Американскому банку Wells Fargo грозит новый штраф в размере до 1 млрд долларов за нарушения в автостраховании и ипотеке, вылившиеся в дополнительные издержки для клиентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Бюро по защите прав потребителей (CFPB) готовит санкции совместно с Управлением по валютному контролю (OCC) в рамках параллельных расследований в отношении банка. Расчет штрафа еще не окончательный, но глава бюро Мик Малвейни настаивает на штрафе в размере до 1 млрд долларов, сказали три человека, близкие к расследованию. Это будет рекордный размер штрафа со стороны CFPB, указывает Reuters

Осенью 2016 года Wells Fargo был серьезно оштрафован за незаконно открытые счета на своих клиентов. Банк выплатил 110 млн долларов неустойки за открытие счетов клиентам без их разрешения и около 180 млн долларов за урегулирование претензий федеральных властей и властей штата Калифорния.

В апреле 2016 года банк был оштрафован на 1,2 млрд долларов за представление ложной информации по ипотечной программе с правительственным участием.