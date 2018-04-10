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ФАС согласовала слияние «Связного» и «Евросети»
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ФАС согласовала слияние «Связного» и «Евросети» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство группы "ДТСРЕТЕЙЛ ЛТД" о покупке 100% АО "Связной логистика" (управляет сетью "Связной"). Кроме того, "ДТСРЕТЕЙЛ ЛТД" получила права определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Мобильный Телекоммуникационный Сервис", "Евросеть-Ритейл", "Про-Сервис" и "ЕС-Аренда", говорится в сообщении ведомства.
"ФАС согласовала ходатайство компании "ДТСРЕТЕЙЛ ЛТД" о приобретении 100% голосующих акций АО "Связной Логистика", а также прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Мобильный Телекоммуникационный Сервис" компаниями "Евросеть-Ритейл", "Про-Сервис" и "ЕС-Аренда", — уточняют в ФАС.
"В рамках рассмотрения ходатайства установлено, что в группу лиц компании "ДТСРЕТЕЙЛ ЛТД" входит АО "Связной Логистика", осуществляющее свою деятельность на тех же рынках, что и ООО "Евросеть-Ритейл". Ходатайство удовлетворено с одновременной выдачей предписания", — отмечается в сообщении. Предписание касается работы на рынке розничной торговли телекоммуникационным оборудованием, радио— и телеаппартаурой, техническими носителями информации, на территории Чукотского автономного округа.
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