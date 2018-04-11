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Китайский сайт онлайн-игр планирует IPO в США
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Китайский сайт онлайн-игр планирует IPO в США 

ИА Синьхуа 18 минут назад
Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — Китайский сайт онлайн-игр Huya планирует привлечь до 200 млн долларов США за счет первичного публичного размещения акций /IPO/ на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорится в заявлении компании.
Контролирующей компанией Huya является YY — ведущая интерактивная стриминговая платформа в Китае, чьи акции котируются на Nasdaq. В начале марта Huya заключила с китайским интернет-гигантом Tencent сделки по стратегическому финансированию.
В 2017 году чистые доходы Huya составили 336 млн долл США, и были обеспечены, главным образом, за счет сервиса прямой трансляции и рекламы.
По сообщению компании Huya, к концу прошлого года среднемесячное количество активных пользователей платформы составило более 86 млн человек, при этом каждый пользователь, заходивший на платформу с помощью мобильного интернета, ежедневно проводил на платформе около 99 минут. -0-
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