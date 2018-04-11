Кто застрахован от американских санкций

От американских санкций никто не застрахован?

Российский рынок частично отыграл обвал. Во вторник, 10 апреля, российские голубые фишки росли после падения в «черный понедельник», а в ЦБ назвали главную опасность новых американских санкций — это их неясность. Точно так же пока не ясно, кто может стать следующим. Какие отрасли и компании в зоне риска? И кто от американских санкций застрахован?

Есть мнение, что под новые санкции теперь может попасть любой. Это так и не так одновременно. Доля страны в мировом ВВП оценивается примерно в 2%. Но это показатель умозрительный.

Взять к примеру, «Норникель» . Это второй в мире производитель никеля, первый — по производству палладия, пятый — по кобальту. А рост спроса на гаджеты и электромобили уже делает ГМК незаменимым игроком на мировом рынке. Компания, правда, тоже пострадала от санкций: ее акции упали, а состояние Владимира Потанина только за понедельник сократилось на 2 млрд долларов. Это связано с тем, что акционер «Норникеля» — Олег Дерипаска

Александр Шохин. Но сама компания и Потанин под американские санкции не попали. Богатейшие запасы природных ресурсов России — сам по себе повод, чтобы не вводить санкции против целого ряда предприятий. Тем не менее, мы не монополисты, нашу долю могут занять и другие игроки, говорит президент РСПП

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей

«Под ударом могут, конечно, оказаться отрасли, у которых есть сильные конкуренты на мировых рынках. Это могут и коммодитиз быть: нефть, металлы, лес и так далее. То есть мы же многие ниши занимаем не в силу того, что мы монополисты и никого больше нет, а в силу того, что мы заняли эти ниши, пробиваясь к этим рынкам. И поэтому если информация есть, что пять международных торговых домов отказались закупать алюминий у «Русала», потому что никто не знает, какие следующие шаги американцы предложат и не пострадают ли сами эти компании от сотрудничества с «Русалом».

Страшный сон российской экономики — нефтегазовое эмбарго. Иранский сценарий, конечно, вряд ли возможен. Для этого США нужно будет договориться с другими странами. Но теоретически Вашингтон может обновить санкции против той же «Роснефти» . Она попала под них еще четыре года назад, но ограничения касаются только рынка капитала и технологий. А против «Газпрома» санкции не вводили вовсе. И лишь в новом «черном списке» оказался Алексей Миллер , который сам лично газ не добывает.

Если сравнить с Ираном , то на него до санкций приходилось 4 млн баррелей нефти в сутки, или около 4% от мировой добычи. Когда ввели эмбарго, долю исламской республики тут же заняли конкуренты. Российская нефть и газовый конденсат — это 14% добычи. Но куда важнее объем экспорта, заместить который будет сложно.

Рустам Танкаев ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России

«Мы обеспечиваем более 20% всей международной торговли нефтью и нефтепродуктами, причем в объемах нашей поставки на мировой рынок нефть составляет 60%, а нефтепродукты — 40%. Мы являемся главными экспортерами нефтепродуктов в мире. Наш бензин поставляется в Европу на наши же заправочные станции в Европе. У нас их довольно-таки много. Наше дизельное топливо поставляется и на заправочные станции в очень больших объемах в Европу, и в Китай. В Китай дизельного топлива поставляется особенно много».

Есть в России компании, которые априори не могут попасть под санкции. Крупнейший мировой производитель титана ВСМПО-АВИСМА . Корпорация, без которой не смогут прожить ни Boeing , ни Airbus. Она одна из немногих, кто не пострадал от прошлых санкций. Сложно представить, что США введут санкции против «Росатома» : его горнорудный дивизион один из лидеров мирового рынка урана.

Зато среди пострадавших могут оказаться наши металлурги. Предвестником санкций стала развязанная США торговая война: заградительные пошлины на поставки стали и алюминия. Так, американцы хотят поддержать собственное производство. Скорее всего, именно поэтому самый тяжелый удар принял «Русал».