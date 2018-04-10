Компании с Уолл-стрит дают хорошую оценку Spotify 

Investing.com — Реакция компаний с Уолл-стрит не заставила себя долго ждать после выхода сервиса потокового вещания музыки Spotify на IPO.
Исследовательские компании Canaccord Genuity и Stifel выпустили заметки для клиентов, в которых отметили привлекательность акций Spotify.
Canaccord Genuity заявила, что компания заслуживает «наивысшей оценки» и установила 12-месячный таргет для акций на отметке $200.
Stifel в свою очередь заявила, что ожидает достижения рубежа окупаемости к 2021 году, поскольку Spotify сможет удвоить свою клиентскую базу и число платных подписчиков. Прогноз стоимости акций от Stifel составляет $180.
Spotify вышла на IPO при помощи непопулярного механизма прямого листинга, отказавшись от механизма андеррайтинга.
Размещение акций Spotify оказалось успешным, и их стоимость выросла на 13% в свой первый день на Нью-Йоркской бирже.
Появились слухи, что другие крупные компании сектора высоких технологий, такие как Uber и Airbnb, рассматривают вариант прямого листинга.