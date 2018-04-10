Всемирный банк: Киеву нужно $18 млрд для погашения дефицита бюджета и долгов до 2020 года

КИЕВ, 10 апреля. / ТАСС /. Украине потребуется изыскать около $18 млрд для погашения дефицита государственного бюджета, а также долгов в течение 2018-2019 годов. Об этом во вторник заявил на брифинге ведущий экономист Всемирного банка , руководитель программы по Белоруссии Молдавии и Украине Фарук Кхан.

"Потребности в финансировании дефицита бюджета и погашении долга (в том числе внутреннего) в перерасчете на доллары оцениваются в $18 млрд в 2018 и 2019 годах (7,3% ВВП в год), из которых около $8 млрд могут быть профинансированы из внешних источников, а остальные — на внутреннем рынке", — цитирует его информагентство «Укринформ»

Кхан отметил важность завершения на Украине начатых реформ для привлечения финансирования, в том числе для того, чтобы Международный валютный фонд смог осуществить очередной обзор программы сотрудничества с Киевом к лету этого года.

Выполнение плана доходов бюджета, по его словам, «потребует дополнительных усилий по детенизации экономики, в то время как недавние реформы приводят к давлению на расходную часть в разрезе оплаты труда и социальных программ».

Представитель ВБ ранее во вторник заявил, что рост украинской экономики замедлится до 1,5% в ближайшие два года, если Киев не проведет реформы.