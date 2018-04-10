Ещё
Всемирный банк: Киеву нужно $18 млрд для погашения дефицита бюджета и долгов до 2020 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве объявили штормовое предупреждение
В Москве объявили штормовое предупреждение

Всемирный банк: Киеву нужно $18 млрд для погашения дефицита бюджета и долгов до 2020 года 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Украине потребуется изыскать около $18 млрд для погашения дефицита государственного бюджета, а также долгов в течение 2018-2019 годов. Об этом во вторник заявил на брифинге ведущий экономист Всемирного банка, руководитель программы по Белоруссии, Молдавии и Украине Фарук Кхан.
"Потребности в финансировании дефицита бюджета и погашении долга (в том числе внутреннего) в перерасчете на доллары оцениваются в $18 млрд в 2018 и 2019 годах (7,3% ВВП в год), из которых около $8 млрд могут быть профинансированы из внешних источников, а остальные — на внутреннем рынке", — цитирует его информагентство «Укринформ».
Кхан отметил важность завершения на Украине начатых реформ для привлечения финансирования, в том числе для того, чтобы Международный валютный фонд смог осуществить очередной обзор программы сотрудничества с Киевом к лету этого года.
Выполнение плана доходов бюджета, по его словам, «потребует дополнительных усилий по детенизации экономики, в то время как недавние реформы приводят к давлению на расходную часть в разрезе оплаты труда и социальных программ».
Представитель ВБ ранее во вторник заявил, что рост украинской экономики замедлится до 1,5% в ближайшие два года, если Киев не проведет реформы.
ТАСС: последние новости
Обыкновенные акции Сбербанка обрушились на 20% Олег Тиньков потерял на фоне санкций $250 млн за день В Сбербанке сообщили, о менее 2,5% риска по компаниям из санкционного списка США
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне302
Эрдоган раскритиковал Лаврова61
Меркель анонсировала встречу без России328
Путин рассказал о разработке уникального оружия186
Найден позитив от ослабления рубля196
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение