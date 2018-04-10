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Жительница Светлогорска засудила управляющую компанию за ветхую крышу
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Жительница Светлогорска засудила управляющую компанию за ветхую крышу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», женщина подала в суд после того, как её квартиру затопило. По словам женщины, управляющая компания плохо провела ремонт кровли, что и стало причиной подтопления.
Суд рассмотрел дополнительные материалы дела и удовлетворил иск. Управляющая компания должна возместить ущерб, моральный вред и другие расходы женщины. Общая сумма выплаты составила около 90 тысяч рублей.
Ранее шесть управляющий компания Калининграда обвинялись в присвоении денег жильцов. Компании взымали с жильцов плату за потребление электроэнергии, но энергетикам деньги перечисляли не в полном объеме. Ущерб составил 20 миллионов рублей.
Фото: архив ФедералПресс
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