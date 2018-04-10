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Темпы роста грузового авторынка РФ ускоряются с начала года
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Темпы роста грузового авторынка РФ ускоряются с начала года 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На российском рынке тяжеловозов в марте 2018 года наблюдается заметное оживление. По итогам продаж новых грузовых автомобилей на российском рынке в марте 2018 года был зафиксирован прирост на 50,3% по отношению к результату аналогичного периода прошлого года. Как сообщает «Автостат», всего в прошлом месяце было реализовано примерно 8 300 тяжеловозов. Отметим, в январе увеличение составило 35,9%, в феврале — 39,5%.
В первом квартале 2018 года объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил 19 200 единиц. По подсчётам экспертов этот результат на 43% больше, по сравнению с показателем за период с января по март прошлого года. На первом месте в рейтинге наиболее востребованных марок грузовых машин располагается отечественный бренд КАМАЗ. На его долю в марте пришлось 32,5% от общего количества проданных в России тяжеловозов. Всего за прошлый месяц было реализовано около 2 700 единиц, что соответствует приросту на 47,8% по отношению к АППГ.
На второй строчке оказался другой российский бренд — ГАЗ, его результат в марте составил 791 автомобиль. Это на 26,6% больше по сравнению с тем же месяцем 2017 года. На долю этих грузовиков пришлось 9,5% рынка. Замыкают тройку лидеров шведские тяжеловозы Volvo с результатом 647 проданных в марте единиц. Прирост марки по отношению к АППГ составил 75,3%. На долю бренда пришлось 7,8% грузового авторынка РФ.
Далее следует продукция ещё одного шведского автопроизводителя — Scania. В марте 2018-го грузовики марки разошлись в России тиражом 614 экземпляров, что соответствует приросту на 61,2%. Этот бренда занял в указанный период 7,4% рынка. В пятёрку самых продаваемых марок по итогам прошлого месяца вошла также немецкая MAN. Её результат — 533 грузовых машины, что говорит о росте спроса на 113,2% по отношению к показателю марта 2017 года. Доля этого бренда составила 6,4%.
По прогнозам нынешнего лидера рынка, КАМАЗа, в течение 2018 года компания намеревается продать примерно 43 100 грузовых автомобилей. Из них на российском рынке будет реализовано около 37 000 единиц, ещё примерно 6 100 тяжеловозов уедут за рубеж. Напомним, по итогам прошлого года у КАМАЗа получилось нарастить продажи на внутреннем рынке (результат 2017-го — 33 121 машина, +17,4% к АППГ, +10,4% к плану), однако предполагаемых показателей по экспорту компания не достигла (результат — 5 038 автомобилей и SKD; — 19% к АППГ, — 16% к плану).
По материалам: www.kolesa.ru
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