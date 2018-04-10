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Риелторскую структуру «Интеко» в Ростове-на-Дону возглавил Павел Лепиш
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Риелторскую структуру «Интеко» в Ростове-на-Дону возглавил Павел Лепиш 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. Риелторскую структуру девелопера «Интеко» в Ростове-на-Дону «Магистрат-Дон» возглавил Павел Лепиш, говорится в сообщении девелоперской компании.
"Магистрат-Дон" является генеральным риелтором объектов, построенных в Ростове-на-Дону входящей в «Интеко» компанией «Патриот».
Как отмечается в сообщении, Лепиш ранее возглавлял такие компании, как «Домус финанс» (входит в «Инград»), "Главмосстрой-недвижимость", с 2016 года работал коммерческим директором ряда компаний, входящих в девелоперскую компанию «Кортрос».
Группа «Интеко» — крупный российский девелопер, созданный Еленой Батуриной. В 2011 году она продала 95% девелопера совладельцу Бинбанка Михаилу Шишханову. В октябре 2017 года стало известно, что 87,5% акций «Интеко» консолидировал "Рост банк", санируемый Банком России.
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