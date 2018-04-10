Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков обновила исторический минимум

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десятке крупнейших российских банков по объему привлечения вкладов физических лиц в третьей декаде марта 2018 года снизилась на 0,13 п.п. — до 6,53%. Таким образом, показатель достиг исторического минимума.

В первой и второй декадах марта показатель составлял 6,66%.