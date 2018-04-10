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Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков обновила исторический минимум
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Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков обновила исторический минимум 

Rambler News Service 34 минуты назад
Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десятке крупнейших российских банков по объему привлечения вкладов физических лиц в третьей декаде марта 2018 года снизилась на 0,13 п.п. — до 6,53%. Таким образом, показатель достиг исторического минимума.
В первой и второй декадах марта показатель составлял 6,66%.
В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
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