Российский зерновой союз ожидает урожай зерна в следующем году на уровне 115-120 млн тонн

Урожай зерна в 2018/19 сельскохозяйственном году может составить 115-120 млн тонн, заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский

«Рано говорить о прогнозах урожая, тем не менее, мы ориентируемся на некие средние показатели. Если с погодными условиями все будет нормально, то в районе 115-120 млн тонн, в этом диапазоне. Если с погодой не повезет, то упадём ниже 100 млн тонн, 100 с чем-то, 105 млн тонн», — сказал он.

По его словам, при благоприятной ситуации урожай может составить около 130 млн тонн, при этом он отметил, что рекордный урожай нынешнего сезона повторить не удастся.

«Если нам повезёт, то можем в принципе подойти к 130 млн тонн. Конечно, такого рекорда, как в нынешнем сезоне, не получим в любом случае», — сказал Злочевский.