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Нитрохимпром получил в лизинг 16 тысяч инновационных полувагонов производства ОВК
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Нитрохимпром получил в лизинг 16 тысяч инновационных полувагонов производства ОВК 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Совокупный парк подвижного и тягового состава компании «Сбербанк Лизинг», переданного в лизинг, составляет порядка 50 тыс. единиц техники.
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