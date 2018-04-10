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Объем возмещений вкладчикам самарского АК Банка составит около 22,9 млрд рублей
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Объем возмещений вкладчикам самарского АК Банка составит около 22,9 млрд рублей 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Объем страховых возмещений вкладчикам самарского АК Банка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составит около 22,9 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
За выплатами могут обратиться порядка 30,7 тыс. вкладчиков, в том числе около 260 вкладчиков, имеющих счета для предпринимательской деятельности, на сумму около 23,5 млн руб.
Страховое возмещение будет выплачиваться в 11 субъектах РФ, в том числе в Самарской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 8,7 млрд руб. могут обратиться порядка 13,7 тыс. вкладчиков, в Москве и Московской области на сумму около 3,9 млрд руб. — порядка 4,4 тыс. вкладчиков, в Санкт-Петербурге на сумму около 3,6 млрд руб. — порядка 4,7 тыс. вкладчиков.
Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 11 апреля 2018 года по 11 апреля 2019 года. Банками-агентами назначены Сбербанк и Банк ВТБ. АСВ обращает внимание вкладчиков на то, что каждый из банков— агентов уполномочен проводить выплату только определенной группе вкладчиков АК Банка. Вкладчики могут узнать свой банк-агент через сервис «Найти свой банк-агент» на сайте АСВ.
Банк России с 29 марта отозвал лицензию у самарского АК Банка. По данным ЦБ РФ, в марте этого года АК Банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению его финансового состояния, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта АК Банк занимал 117-е место в банковской системе России.
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