Объем возмещений вкладчикам самарского АК Банка составит около 22,9 млрд рублей

За выплатами могут обратиться порядка 30,7 тыс. вкладчиков, в том числе около 260 вкладчиков, имеющих счета для предпринимательской деятельности, на сумму около 23,5 млн руб.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 11 субъектах РФ , в том числе в Самарской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 8,7 млрд руб. могут обратиться порядка 13,7 тыс. вкладчиков, в Москве и Московской области на сумму около 3,9 млрд руб. — порядка 4,4 тыс. вкладчиков, в Санкт-Петербурге на сумму около 3,6 млрд руб. — порядка 4,7 тыс. вкладчиков.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 11 апреля 2018 года по 11 апреля 2019 года. Банками-агентами назначены Сбербанк Банк ВТБ . АСВ обращает внимание вкладчиков на то, что каждый из банков— агентов уполномочен проводить выплату только определенной группе вкладчиков АК Банка. Вкладчики могут узнать свой банк-агент через сервис «Найти свой банк-агент» на сайте АСВ.

Банк России с 29 марта отозвал лицензию у самарского АК Банка. По данным ЦБ РФ, в марте этого года АК Банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению его финансового состояния, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта АК Банк занимал 117-е место в банковской системе России.