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В 2018 году выручка Louis Vuitton достигнет 48,3 млрд евро, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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В 2018 году выручка Louis Vuitton достигнет 48,3 млрд евро, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 38 минут назад
Фото: Прайм
Органический рост продаж люксового бренда составил 13% г/г, до 10,9 млрд евро, без учета курсовой разницы.
Лидером среди сегментов бизнеса компании стал Fashion & Leather Goods, показавший органический рост на 25% г/г, до 4,27 млрд евро. Выручка от сектора Wine & Spirit поднялась на 10% г/г, до 1,195 млрд евро, от Perfumes & Cosmetics — на 17% г/г, до 1,5 млрд евро, от Watches & Jewelry — на 20% г/г, 959 млн евро, от Selective Retailing — на 9% г/г, до 3,1 млрд евро.
Увеличение объема продаж во всех сегментах было обеспечено позитивным трендом в АТР, и прежде всего — в Китае. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона в выручке LVMH Group, исключая Японию, выросла на 2% г/г. LVMH Group с 2015 года рассматривает Китай как один из самых важных рынков для стратегического развития. Хотя направление Fashion & Leather Goods стало лидером роста, в 2018-2019 годах ожидается интенсивное повышение показателей сегмента Wine & Spirit и Watches & Jewelry.
По нашим оценкам, в текущем году направление Wine & Spirit принесет компании 5,65 млрд евро, а Watches & Jewelry — 4,5 млрд евро. Это позволит увеличить годовую выручку на 13,5%, до 48,3 млрд евро. Ставка менеджмента на цифровое взаимодействие с покупателями приносит результаты, повышая лояльность клиентов. LVMH Group реализует технологическую трансформацию по-своему: сегмент электронной коммерции не является для компании приоритетным — на первом месте общение с клиентом в удобном ему формате (посредством мессенджера или email-рассылки) с описанием событий или новой коллекции. Считаю, что Moët Hennessy Louis Vuitton — перспективна для инвестиций на нестабильном фондовом рынке. Целевая цена по акции LVMUY — $72 до конца года.
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