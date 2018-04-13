Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,55%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов розничной торговли, горнодобывающей промышленности и производства.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 поднялся на 0,55%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Furukawa Electric Co., Ltd. (T:5801), которые подорожали на 265,0 п. (5,57%), закрывшись на отметке в 5.020,0. Котировки SUMCO Corp. (T:3436) выросли на 113,0 п. (4,27%), завершив торги на уровне 2.758,0. Бумаги Ebara Corp. (T:6361) выросли в цене на 150,0 п. (3,90%), закрывшись на отметке 3.995,0.

Лидерами падения стали акции Hino Motors, Ltd. (T:7205), цена которых упала на 52,0 п. (3,66%), завершив сессию на отметке 1.368,0. Акции Shiseido Co., Ltd. (T:4911) поднялись на 184,0 п. (2,67%), закрывшись на уровне 6.703,0, а Asahi Group Holdings, Ltd. (T:2502) снизились в цене на 99,0 п. (1,76%) и завершили торги на отметке 5.541,0.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2139) превысило количество закрывшихся в минусе (1195), а котировки 207 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 5,12% до отметки 19.82, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,67%, или 0,45, достигнув отметки $67,52 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,64%, или 0,46, до $72,48 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,19%, или 2,50, до отметки $1.344,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,26% до 107,59, а котировки EUR/JPY повысились на 0,31%, достигнув отметки 132,71.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 89,41.