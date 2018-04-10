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ЦБ: банки США начали «чинить препятствия» компаниям на Лондонской бирже
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ЦБ: банки США начали «чинить препятствия» компаниям на Лондонской бирже 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал о сложностях при проведении сделок с акциями санкционных компаний на Лондонской бирже. Об этом сообщает RNS.
"Вчера, насколько мы понимаем, уже американские некоторые банки начали досрочно чинить препятствия в расчетах на Лондонской бирже, хотя 30 дней есть", — сказал Швецов.
Он отметил, что речь идет о проведении расчетов американскими инвесторами на Лондонской фондовой бирже.
"Им (инвесторам — "Газета.Ru") запретили проводить операции. Мне кажется, это просто эффект непонимания того, что случилось, и рынку нужно получить адекватную профессиональную юридическую оценку. Оценить уже после того, как эта оценка будет, действия и последствия для каждой из компании, которая так или иначе затрагивается", — отметил Швецов.
Ранее сообщалось, что торги бумагами En+ в Лондоне приостановлены для американцев.
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