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Когда ждать дивиденды от «Севералмаза»?
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Когда ждать дивиденды от «Севералмаза»? 

АиФ Архангельск 38 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В своё время, работая в «Севералмазе», мы покупали акции за деньги, по тем временам ощутимые. Все ждали, когда полностью заработает предприятие, и вот уже 20 с лишним лет ждём от наших акций хоть какую-то копейку. Когда мы получим дивиденды?
Г. Грищенко, Архангельск
Отвечает генеральный директор ПАО «Севералмаз» Андрей Письменный:
— Выплата дивидендов в акционерных обществах осуществляется из чистой прибыли. По итогам 2017 года чистая прибыль ПАО «Севералмаз» составила 815 миллионов рублей. При этом непокрытые убытки на конец 2017 года составляли более 570 миллионов рублей.
Непосредственно решение о выплате и об объёме дивидендов принимается акционерами на общем собрании акционеров. Таким образом, ПАО «Севералмаз» не влияет на выплату дивидендов. Однако общепринятой практикой является направление прибыли в первую очередь на погашение убытков прошлых лет.
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