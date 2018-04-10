Балансовая прибыль АКИБАНКа в первом квартале выросла в 1,5 раза

По результатам деятельности в 1 квартале 2018 года ПАО «АКИБАНК» подтвердил позиции одного из надёжных банков Республики Татарстан . За отчетный период банком принимались меры по сохранению высокого качества активов, увеличению капитала банка, повышению эффективности деятельности и усилению контроля рисков.

Балансовая прибыль превысила 54 млн рублей, что в полтора раза выше аналогичного показателя за 1 квартал 2017 года. Собственный капитал вырос на 19.3 млн рублей и составил 4 790 млн рублей. По состоянию на 1 апреля 2018 года норматив достаточности капитала (Н1.0) составил 21,7%, при установленном нормативном значении — не ниже 8%. Норматив мгновенной ликвидности (Н2) составил 78,6%, норматив краткосрочной ликвидности (Н3) — 176,0%.

Достижения

27 марта 2018года аудиторской компанией ООО «Интерком-Аудит» подтверждена достоверность финансовой отчетности банка по стандартам РСБУ. Для удобства участников внешнеэкономической деятельности, работающих с партнерами в Республике Казахстан , АКИБАНК открыл корреспондентский счет в казахских тенге. АКИБАНК вошел в рейтинг 100 самых надежных российских банков журнала Forbes , составленный с учетом рейтингов и финансовых показателей ведущих кредитных организаций. Сегодня среди услуг Банка насчитывается более 2,3 тысяч видов платежей, в том числе по прямым договорам в количестве 300 — к примеру, оплата коммунальных услуг, счетов за образование. В среднем ежемесячно банк принимает более 110 тысяч платежей, из которых 86% проходят дистанционно через терминалы и интернет-банк.

Финансовая устойчивость, уверенные позиции на региональном банковском рынке, умеренная динамика ключевых финансовых показателей, крепкие, долгосрочные отношения с клиентами и партнерами станут основой для дальнейшего развития АКИБАНКа в 2018 году.

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