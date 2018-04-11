Госдума приняла во втором чтении законопроект о санации страховщиков

Вопрос был внесен по предложению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова

«Повлияла на мое предложение ситуация на финансовых рынках, которая сейчас беспокоит, в том числе и ЦБ », — сказал он, предлагая внести вопрос в повестку.

Он сообщил, что ГПУ президента предложило включить в документ поправку, которая касается отмены предписаний Банка России. «Если у ЦБ есть претензии к организации, действует предписание, которое требует исправить те нарушения, который ЦБ обнаружил в страховой организации, и страховая организация в течении месяца отвечает, что она исправила все замечания, то ЦБ может отменить предписание. Сейчас бывают случаи, когда выписывается предписание, и оно длительное время не отменяется, даже если финансовый институт все замечания устранил», — отметил глава думского комитета.

Поправками в закон о банкротстве финансовых организаций ЦБ вводится раздел о процедуре санации страховщиков. В настоящее время такой механизм не применяется на страховом рынке.

Санация предполагает введение временной администрации в страховую компанию с очень широкими полномочиями. Предельный срок работы временной администрации с учетом возможных продлений составляет 18 месяцев. Проведение санации для страховых компаний предполагает использование средств специального денежного фонда. Средства предоставляются регулятором на возвратной основе и оформляются как займы сроком на 20 лет по нулевой ставке.

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