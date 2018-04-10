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РСХБ увеличил темпы кредитования посевной на 27%
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РСХБ увеличил темпы кредитования посевной на 27% 

АиФ-Оренбург 21 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
В январе-марте 2018 года Россельхозбанк направил на проведение сезонных работ более 101 млрд рублей, что на 27% превышает аналогичный показатель прошлого года. РСХБ является безусловным лидером отечественного рынка кредитования сезонных работ, доля Банка в общем объеме выдач превышает 90%.
При этом в I квартале текущего года 77 млрд рублей было направлено предприятиям крупного бизнеса, 24 млрд рублей — клиентам сегмента малого и среднего бизнеса.
РСХБ последовательно наращивает объемы кредитования посевной. Эффективная поддержка Банком способствовала технологизации отрасли АПК, увеличению объемов и повышению качества проведения сельскохозяйственных работ и, как следствие, получению рекордного урожая зерновых в прошлом году.
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