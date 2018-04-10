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Ряд инвестбанков ограничил покупку акций «Русала» в Гонконге
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Ряд инвестбанков ограничил покупку акций «Русала» в Гонконге 

ТАСС 42 минуты назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 апреля. /ТАСС/. Ряд западных инвестбанков ограничил для своих клиентов покупку акций российской компании «Русал», которые во вторник на Гонконгской фондовой бирже продолжили падение и снизились еще на 8,7% после вчерашнего обвала на 50%. Об этом сообщила ведущая местная служба по сбору финансовой информации для инвесторов AASTOCKS.
По ее данным, такие банки, как Standard Chartered и американский Citibank ввели запрет на покупку акций «Русала» для своих клиентов, при этом разрешая осуществлять только их продажу. Сами банки не комментируют ситуацию.
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