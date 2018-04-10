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«Роснефть» начала реализацию бензинов «Евро 6»
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«Роснефть» начала реализацию бензинов «Евро 6» 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
"Роснефть" приступила к выпуску и реализации бензинов "Евро 6" с улучшенными экологическими показателями.
В качестве пилотного проекта реализация улучшенных высокооктановых бензинов марок АИ-95-K5 "Евро 6" и ATUM — 95 "Евро 6" начнется в Башкирии.
Стандартный бензин "Евро-6", который разработала компания Роснефть содержит ужесточенные нормы по ряду показателей, отметил начальник отдела топлива Всероссийского института по переработке нефти Михаил Ершов.
"Для бензина "Евро-6" мы проводили моторно-стендовые испытания, в сравнении со стандартным бензином экологического класса К-5, в результате чего мы установили, что бензин "Евро-6" обладает улучшенными экологическими свойствами, — отметил Ершов. — В результате работы на нем состояние работавших газов снижается концентрация вредных веществ оксидов углерода, оксидов азота и не сгоревших водородов".
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