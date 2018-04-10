Ипотечная корпорация останется в собственности Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . Ипотечную корпорацию Удмуртской Республики решили исключить из плана приватизации на 2018 год. Такое решение принято во вторник, 10 апреля, на заседании правительства Удмуртии.

Как заявила министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова, ипотечная корпорация реализует в республике социально-значимые программы, поэтому продавать ее нецелесообразно.

«По предложению министерства рекомендовано исключить акции корпорации из прогнозного плана приватизации на 2018 год в связи с тем, что общество является региональным оператором федеральной программы ипотечного жилищного кредитования и реализует социально-значимые программы в республике, в том числе в отношении граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков», — отметила Боталова.

Отметим, что аукцион по продаже акций АО «ИКУР», который должен был пройти в декабре 2017 года, был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников. Заявленная начальная цена продажи составляла 573, 6 млн рублей. Корпорация будет достраивать проблемный дом на Петрова, 49 в Ижевске.

Решение о приватизации ИКУР было принято в августе 2017 года из-за низкой эффективности работы предприятия и ради пополнения бюджета. Уставный капитал ИКУР составляет 513,6 млн рублей, а кредитный портфель — около 600 млн рублей.