Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Дефицит бюджета США превысит $1 трлн к 2020 году — на два года раньше, чем предполагалось ранее, в результате снижения налогов и увеличения расходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки Бюджетного управления Конгресса (CBO).
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В 2018 финансовом году дефицит бюджета составит $804 млрд по сравнению с $563 млрд, ожидавшимися в июне. в 2017 финансовом году дефицит составлял $665 млрдВ 2019 финансовом году дефицит достигнет $981 млрд вместо ранее ожидавшихся $689 млрдИюньский прогноз CBO предполагал, что дефицит бюджета США превысит $1 трлн лишь в 2022 фингоду. Дефицит растет, поскольку администрация президента США Дональда Трампа приняла налоговую реформу, которая снизит доходы федерального бюджета. Кроме того, как сообщали «Вести. Экономика», в феврале Конгресс США одобрил двухлетнее бюджетное соглашение, увеличивающее расходы федерального бюджета почти на $300 млрд В докладе Бюджетного управления Конгресса представлены новые оценки эффекта налоговой реформы. Ожидается, что она увеличит дефицит почти на $1,9 трлн в ближайшие 11 лет, учитывая макроэкономические последствия и возросшие расходы на обслуживание долга. В декабре Объединенный комитет Конгресса США по вопросам налогообложения (JCT) заявил, что налоговая реформа сократит доходы федерального бюджета почти на $1,1 трлн за 10 лет.
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