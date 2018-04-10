Апелляционный суд не признал долг «Настюши» перед МКХ в размере 18 млрд руб

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящего арбитража, который отказался признать обоснованным долг зерновой компании «Настюша» в размере около 18 миллиардов рублей перед подконтрольным ей Московским комбинатом хлебопродуктов (МКХ).

Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляционная инстанция отклонила жалобы МКХ и еще ряда компаний, связанных с «Настюшей», на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы.

Суд первой инстанции отказался включить задолженность перед МКХ в реестр требований кредиторов головной компании, так как кредитор не представил суду договоры (займа, поручительства, цессии и т.д.) и первичную документацию по этим договорам, на которых он основывал свои требования. «Представленные в качестве подтверждения наличия задолженности акты сверки не являются достаточными доказательствами обоснованности требования», — указал суд.

Арбитраж Москвы в феврале признал ЗК «Настюша» банкротом. Такое же решение 5 апреля вынес в отношении МКХ арбитражный суд Московской области . Конкурсный управляющий «Настюши» Антон Никеев сообщил в суде в феврале, что на тот момент в реестр требований кредиторов зернокомпании были включены требования примерно на 36 миллиардов рублей. По его словам, финансовый анализ выявил признаки преднамеренного банкротства. Он также заявил, что имел место вывод средств из компании на конечных бенефициаров под видом займов.

Группа «Настюша» — крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в РФ Казахстане . В частности, «Настюша» контролирует «Мельничный комбинат в Сокольниках» и МКХ, занимающиеся производством муки, а также несколько хлебобулочных комбинатов в Москве и Подмосковье.