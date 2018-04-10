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«Российский Капитал» решил попросить у акционера 22,9 млрд рублей
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«Российский Капитал» решил попросить у акционера 22,9 млрд рублей 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Российский Капитал» рассчитывает на докапитализацию со стороны материнской организации в объеме 22,9 млрд рублей, следует из сообщений «РосКапа» и «ДОМ.РФ».
«9 апреля 2018 года советом директоров АКБ «Российский Капитал» принято решение об обращении к единственному акционеру — АО «ДОМ.РФ» с предложением о докапитализации банка в форме безвозмездного вклада в имущество в денежной форме в размере 22,9 млрд рублей», — сообщили банк и его акционер.
«Докапитализация позволит банку обеспечить реализацию обновленной стратегии и развитие бизнеса с соблюдением всех обязательных нормативов и требований банковского регулирования, а также обеспечить финансовую устойчивость банка при осуществлении им регулярной деятельности за счет формирования надбавки поддержания достаточности капитала в размере, предусмотренном нормативными документами Банка России», — отметил председатель правления «Российского Капитала» Артем Федорко.
Как напоминают в банке, совет директоров ЦБ 1 сентября 2017 года утвердил изменения в плане участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства «РосКапа». 26 декабря на основании распоряжения правительства РФ от 8 ноября 2017 года 100% акций банка были внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал «ДОМ.РФ».
По состоянию на 2 апреля 2018 года основной капитал банка составлял 15,4 млрд рублей, достаточность основного капитала (норматив Н1.2) — 6,157% (регулятивный минимум — 6% без учета надбавок, а с учетом надбавок минимальный показатель для несистемных банков должен составлять 7,875%).
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