«Российский Капитал» решил попросить у акционера 22,9 млрд рублей

Банк «Российский Капитал» рассчитывает на докапитализацию со стороны материнской организации в объеме 22,9 млрд рублей, следует из сообщений «РосКапа» и «ДОМ.РФ».

«9 апреля 2018 года советом директоров АКБ «Российский Капитал» принято решение об обращении к единственному акционеру — АО «ДОМ.РФ» с предложением о докапитализации банка в форме безвозмездного вклада в имущество в денежной форме в размере 22,9 млрд рублей», — сообщили банк и его акционер.

«Докапитализация позволит банку обеспечить реализацию обновленной стратегии и развитие бизнеса с соблюдением всех обязательных нормативов и требований банковского регулирования, а также обеспечить финансовую устойчивость банка при осуществлении им регулярной деятельности за счет формирования надбавки поддержания достаточности капитала в размере, предусмотренном нормативными документами Банка России », — отметил председатель правления «Российского Капитала» Артем Федорко

По состоянию на 2 апреля 2018 года основной капитал банка составлял 15,4 млрд рублей, достаточность основного капитала (норматив Н1.2) — 6,157% (регулятивный минимум — 6% без учета надбавок, а с учетом надбавок минимальный показатель для несистемных банков должен составлять 7,875%).

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