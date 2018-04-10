Отель «Дон-Плаза» в Ростове перейдет во владение «Группы Агроком» Ивана Саввиди 

«Группа Агроком» ростовского бизнесмена Ивана Саввиди выкупила у АФК «Система» и «МТС-банк» права требования к юридическим лицам, входящим в ГК «Дон-Плаза». Об этом со ссылкой на слова гендиректора группы Сергея Сапотницкого сообщает издание «КоммерсантЪ-Юг». Теперь структуры Ивана Саввиди стали крупнейшим кредитором компании «Дон-Плаза», которая находится в состоянии банкротства. В конечном счете планируется, что отель войдет в состав «Группы Агроком». Когда это произойдет, в него будут вложены средства для модернизации.
Отель «Дон-Плаза» находится на улице Большой Садовой в районе Крепостного переулка. Последние несколько лет он принадлежал предпринимателям Игорю Горину и Андрею Демишину. В 2016 году входящий в АФК «Система» «МТС Банк» кредитовал компании, которые входят в ГК «Дон-Плаза», однако у заемщиков возникли проблемы с обслуживанием кредитов — их общий долг перед банком достиг 1,1 млрд руб. В прошлом году собственники отеля и финансовая организация договорились о том, что в счет погашения долга передадут АФК «Система» часть прав на отель.
Ранее в феврале 2018 года стало известно, что «Группа Агроком» достроит пятизвездочный отель Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov на улице Большой Садовой, который начинали делать структуры тех же предпинимателей. Компания заключила соглашение с Внешэкономбанком о выкупе задолженности застройщика объекта ООО «МКЦ-Росевродевелопмент». В частности, был погашен долг в размере 12 млн долларов задолженности соучастников проекта Игоря Горина и Андрея Демишина перед «Русским национальным банком». Планируется, что первая очередь Hyatt заработает уже к Чемпионату мира по футболу-2018.