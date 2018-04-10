Ещё
Отель «Дон-Плаза» в Ростове перейдет во владение «Группы Агроком» Ивана Саввиди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отель «Дон-Плаза» в Ростове перейдет во владение «Группы Агроком» Ивана Саввиди 

Деловое сообщество 1 час назад
«Группа Агроком» ростовского бизнесмена Ивана Саввиди выкупила у АФК «Система» и «МТС-банк» права требования к юридическим лицам, входящим в ГК «Дон-Плаза». Об этом со ссылкой на слова гендиректора группы Сергея Сапотницкого сообщает издание «КоммерсантЪ-Юг». Теперь структуры Ивана Саввиди стали крупнейшим кредитором компании «Дон-Плаза», которая находится в состоянии банкротства. В конечном счете планируется, что отель войдет в состав «Группы Агроком». Когда это произойдет, в него будут вложены средства для модернизации.
Отель «Дон-Плаза» находится на улице Большой Садовой в районе Крепостного переулка. Последние несколько лет он принадлежал предпринимателям Игорю Горину и Андрею Демишину. В 2016 году входящий в АФК «Система» «МТС Банк» кредитовал компании, которые входят в ГК «Дон-Плаза», однако у заемщиков возникли проблемы с обслуживанием кредитов — их общий долг перед банком достиг 1,1 млрд руб. В прошлом году собственники отеля и финансовая организация договорились о том, что в счет погашения долга передадут АФК «Система» часть прав на отель.
Ранее в феврале 2018 года стало известно, что «Группа Агроком» достроит пятизвездочный отель Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov на улице Большой Садовой, который начинали делать структуры тех же предпинимателей. Компания заключила соглашение с Внешэкономбанком о выкупе задолженности застройщика объекта ООО «МКЦ-Росевродевелопмент». В частности, был погашен долг в размере 12 млн долларов задолженности соучастников проекта Игоря Горина и Андрея Демишина перед «Русским национальным банком». Планируется, что первая очередь Hyatt заработает уже к Чемпионату мира по футболу-2018.
Деловое сообщество: последние новости
«Ростовский порт» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 4,4 раза на фоне роста грузооборота До конца года в Ростове завершат реконструкцию Центрального рынка Банк «Кредит Экспресс» лишен лицензии и может стать банкротом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков426
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД104
Набиуллина прокомментировала падение рубля122
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
МиГ-31 превратили в крылатую ракету45
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение