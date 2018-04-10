Годовая прибыль Экспобанка по МСФО составила 2 млрд рублей

Годовая прибыль Экспобанка от операционной деятельности выросла с 1,8 млрд до 2,1 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении кредитной организации.

«Экспобанк в рамках стратегии органического роста нарастил прибыль от операционной деятельности до 2,1 млрд рублей, что соответствует рентабельности на капитал (ROE) в 18,9%», — говорится в релизе.

Банк накануне опубликовал консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за 2017 год. Согласно данным финансового документа, прибыль организации за отчетный год составила 1,98 млрд рублей против 3,05 млрд в 2016-м, а совокупный доход с учетом статьи «прочие совокупные доходы/расходы» — 2,05 млрд (годом ранее — 3 млрд).

По данным отчетности, активы финучреждения сократились с 65,9 млрд до 61,2 млрд рублей (прежде всего за счет статьи «денежные средства и их эквиваленты»), при этом заметно увеличился объем кредитов клиентам: с 14,5 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2016 года до 26 млрд на 31 декабря 2017-го.

«Кредитный портфель за год вырос на 79% и достиг 26 млрд рублей. Банк сохранил высокий уровень качества кредитного портфеля: объем NPL 90+ (неработающих ссуд с просрочкой от 90 дней. — Прим. Банки.ру ) снизился на 154 млн рублей, а их доля в совокупном кредитном портфеле за 2017 год сократилась с 4,4% до 2%. При этом банк продолжает поддерживать значительный объем высоколиквидных активов: на конец 2017 года они составляли 30,3 млрд рублей, или 49% от баланса банка», — подчеркивается в релизе.

Из отчетности следует, что объем клиентских средств сократился за год с 48,6 млрд до 43,3 млрд рублей.

Объем собственных средств банка вырос с 12 млрд до 12,7 млрд рублей.

«В 2017 году банк инвестировал в создание надежной инфраструктуры, которая позволяет внедрять интеллектуальные и IT-решения. Мы уже максимально используем цифровые технологии во внутрибанковских процессах. Для клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, обеспечен выход на новые европейские рынки и сформированы конкурентные продукты. Мы придерживаемся долгосрочной стратегии развития путем сохранения эффективной бизнес-модели и органического роста», — отметил председатель правления ООО «Экспобанк» Алексей Санников