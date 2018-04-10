Банки увеличили разницу курсов покупки и продажи валюты

После вчерашнего ослабления рубля и продолжающегося падения сегодня ряд банков резко увеличили спреды на покупку-продажи валюты.

Газпромбанка по доллару спред составляет 6,5 руб. : он готов купить доллар за 59,75 руб. и продать за 66,25 руб. По евро спред составляет 7,95 руб. : покупка — 73,65 руб., продажа — 81,6 руб., следует из данных на сайте банка. Большие спреды установил Московский кредитный банк (МКБ): по доллару 6 руб. (покупка 58,5 руб., продажа 64,5 руб.), по евро 7 руб. (покупка 71,8 руб., продажа 78,8 руб.), следует из данных в мобильном приложении МКБ.

У Юникредита спреды по евро 6,81 руб. (покупка 75,1 руб., продажа 81,91 руб.), по доллару — 5,06 руб. (покупка 61,19 руб., продажа 66,25 руб.).

Сбербанка спред составляет 2,8 руб. по доллару и 3,12 по евро. У ВТБ — по 3 руб.

К 11.20 мск курс доллара вырос на 2,6 руб. до 63,26 руб. Курс евро — на 3,3 руб. до 78 руб. Курс доллара в понедельник вырос на 2,18 руб. до 60,37 руб., евро — на 3,01 руб. до 74,39 руб.

Устанавливая широкие спреды, банки пытаются защититься от скачков валютного курса и заработать на волатильности, говорит Кирилл Лукашук из АКРА.

В 2014 г., когда обвалился курс рубля, банки также устанавливали широкие спреды на покупку-продажи валюты.