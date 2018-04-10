«Укрэнерго» оценила потери своих активов в Крыму в более $1 млрд 

КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Компания-оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» оценила активы, которые она потеряла в Крыму, в размере более $1 млрд Об этом сообщил во вторник глава компании Всеволод Ковальчук.
"Только наша крымская электросеть стоит около $1 млрд Это тысячи линий электропередачи, десятки электроподстанций и много чего еще. Не говоря уже о двух пансионатах, где ранее оздоровлялись украинские энергетики", — написал он в Facebook.
Ковальчук также заявил, что несколько дней назад компания письменно уведомила российскую сторону о начале инвестиционного спора относительно крымских активов «Укрэнерго».
Украинскую сторону в этом деле представляют юристы международной юридической компании Covington & Burling LLP, которая ранее помогала подать аналогичный иск компании «Нафтогаз Украины». Ковальчук добавил, что если компании не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, «Укрэнерго» может подать иск против РФ в Международный арбитраж, как это уже сделал ранее «Нафтогаз».
"Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, которые недополучили из-за такой потери. Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло", — подчеркнул глава компании.