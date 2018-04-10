«Укрэнерго» оценила потери своих активов в Крыму в более $1 млрд

КИЕВ, 10 апреля. / ТАСС /. Компания-оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» оценила активы, которые она потеряла в Крыму , в размере более $1 млрд Об этом сообщил во вторник глава компании Всеволод Ковальчук.

"Только наша крымская электросеть стоит около $1 млрд Это тысячи линий электропередачи, десятки электроподстанций и много чего еще. Не говоря уже о двух пансионатах, где ранее оздоровлялись украинские энергетики", — написал он в Facebook.

Ковальчук также заявил, что несколько дней назад компания письменно уведомила российскую сторону о начале инвестиционного спора относительно крымских активов «Укрэнерго».

Украинскую сторону в этом деле представляют юристы международной юридической компании Covington & Burling LLP, которая ранее помогала подать аналогичный иск компании «Нафтогаз Украины» . Ковальчук добавил, что если компании не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, «Укрэнерго» может подать иск против РФ в Международный арбитраж, как это уже сделал ранее «Нафтогаз».

"Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, которые недополучили из-за такой потери. Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло", — подчеркнул глава компании.