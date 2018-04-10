Забайкалье может получить 2,5 млрд руб. на развитие моногорода Краснокаменска

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсуждает вопрос о выделении 2,5 млрд руб. дополнительного финансирования на развитие моногорода Краснокаменска в Забайкальском крае в 2019-2020 гг. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель комитета Олег Мельниченко.

"Сейчас в комитете обсуждается вопрос об увеличении бюджетного финансирования на развитие производств и моногорода Краснокаменска в Забайкальском крае. Предположительно речь идет о 2,5 млрд [рублей] на период с 2019 по 2020 год", — сказал Мельниченко.

Председатель комитета отметил, что первые деньги могут пойти в регион уже в 2018 году. «Есть вероятность, что мы используем механизм корректировки бюджета, тогда можно будет направить средства уже в этом году», — пояснил он.

Краснокаменск — второй по величине город Забайкальского края, в нем проживают свыше 50 тыс. человек. На протяжении 50 лет он полностью зависит от разработки месторождений урана — в нем расположено крупнейшее в России уранодобывающее предприятие, Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО, входит в урановый холдинг «Атомредметзолото» — АРМЗ, горнорудный дивизион ГК «Росатом»). В марте этого года оно начало строительство нового уранового рудника.

В июле 2016 года Краснокаменск первым в Забайкалье получил статус территории опережающего развития (ТОР). Резидентами ТОР стали компания «Атомспеццемент», которая намерена построить помольный комплекс завода специальных цементов, медицинская клиника «Азбука здоровья» с объемом инвестиций в 6,5 млн рублей и фирма «Краснокаменскпромстрой». Последняя намерена создать комплекс по производству 100 тыс. тонн цемента в год.

До конца этого года власти края рассчитывают на регистрацию еще трех новых резидентов, совокупный объем инвестиций которых превысит 30 млрд рублей. Речь идет о металлургическом комбинате, а также предприятиях по переработке сурьмы и лития.