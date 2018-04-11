Крупные банки фиксируют некоторый рост спроса россиян на иностранную валюту

Российские крупные банки, включая Сбербанк , наблюдают некоторый рост спроса населения на иностранную валюту на фоне падения курса рубля, следует из опроса агентства «Прайм» ряда кредитных организаций.

США в пятницу ввели новые санкции против России . В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало резкое падение курса рубля. Так, курс доллара в среду поднимался выше 65 рублей, а евро — выше 80 рублей.

"Мы отмечаем некоторый повышенный интерес клиентов к валютным операциям, однако рост спроса компенсируется ростом предложения. Ситуация устойчива, Сбербанк готов удовлетворить спрос клиентов в любом объёме", — сообщили в крупнейшем российском банке.

"Мы наблюдаем повышенный спрос на валюту с 9 апреля по настоящее время. Мы считаем, что повышенный спрос связан с высокой волатильностью курсов на рынке", — отметили в пресс-службе банка «Уралсиб»

Некоторое увеличение спроса на валюту наблюдают и в «Возрождении», при этом в банке отмечают, что спрос нельзя назвать ажиотажным.

Ажиотажа нет Однако другие кредитные организации не фиксируют повышенного интереса к операциям с иностранной валютой.

Так, например, в Альфа-банке , который является крупнейшим частным банком России, не увидели увеличения объемов операций с валютой. «В части наличных операций с валютой никаких существенных отклонений не наблюдается, сохраняется штатный режим работы, характерный текущему периоду года», — указали в кредитной организации.

Банк «Восточный» также не видит ажиотажа в обменных пунктах. «Ситуация примерно такая же, как и в предыдущие дни — население больше продает нежели покупает наличную валюту и тем самым фиксирует прибыль», — подчеркнул руководитель отдела операций на финансовых рынках банка Константин Кочергин.