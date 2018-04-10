Китайцы помогут в развитии Русского острова 

Развитием Русского острова во Владивостоке займутся инвесторы из КНР, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант». Фонду развития Дальнего Востока удалось найти партнера для реализации проекта масштабной застройки.
По информации издания, более 20 млрд рублей на создание необходимой инфраструктуры и строительство центра для проведения конгрессов и выставок может вложить китайская госкомпания China Communications Construction Corporation (СССС).
Многофункциональный кластер должен быть построен на Русском согласно утвержденной в 2017 году правительством России концепции развития острова. Так, до 2022 года здесь планируется построить конгрессно-выставочный комплекс (85 тыс. кв м), научно-исследовательский и лечебный центр (102 тыс. кв м), международный деловой центр (595 тыс. кв м), малоэтажный жилой комплекс (540 тыс. кв м), спортивный комплекс (59 тыс. кв м), туристические (143 тыс. кв м) и инфраструктурные (210 тыс. кв м) объекты. В общей сложности в строительство 1,73 млн кв м недвижимости планируется вложить 141,5 млрд рублей.
В рамках подписанного соглашения ФРДВ рассчитывает совместно с CCCC создать управляющую компанию (УК), которая сконцентрируется на строительстве инфраструктурных объектов, чья суммарная стоимость составляет 11,1 млрд рублей, рассказал гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков. Он рассчитывает, что 70% инвестиций в совместную структуру вложат иностранные компании, 30% — российские бизнесмены. Отмечается, что что китайская сторона также выступит инвестором запланированного в его рамках конгрессно-выставочного комплекса. Помимо этого здания (20 тыс. кв м) в состав комплекса войдут гостиничный комплекс (30 тыс. кв м), торговые помещения (10 тыс. кв м) и резиденции представительского класса (25 тыс. кв м). Общий объем инвестиций в этот проект должен составить 11,8 млрд рублей.