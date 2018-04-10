Китайцы помогут в развитии Русского острова

Развитием Русского острова во Владивостоке займутся инвесторы из КНР , сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант». Фонду развития Дальнего Востока удалось найти партнера для реализации проекта масштабной застройки.

По информации издания, более 20 млрд рублей на создание необходимой инфраструктуры и строительство центра для проведения конгрессов и выставок может вложить китайская госкомпания China Communications Construction Corporation (СССС).

Многофункциональный кластер должен быть построен на Русском согласно утвержденной в 2017 году правительством России концепции развития острова. Так, до 2022 года здесь планируется построить конгрессно-выставочный комплекс (85 тыс. кв м), научно-исследовательский и лечебный центр (102 тыс. кв м), международный деловой центр (595 тыс. кв м), малоэтажный жилой комплекс (540 тыс. кв м), спортивный комплекс (59 тыс. кв м), туристические (143 тыс. кв м) и инфраструктурные (210 тыс. кв м) объекты. В общей сложности в строительство 1,73 млн кв м недвижимости планируется вложить 141,5 млрд рублей.