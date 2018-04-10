Облигации Сбербанка: рыночная ситуация не благоприятствует букбилдингу, — Ольга Стерина, аналитик ФК «Уралсиб»

Вчерашнее падение котировок на российском рынке стало одним из самых масштабных за последние несколько лет. Рублевые активы, равно как и российские евробонды, существенно подешевели. Основная причина — переоценка инвесторами объявленных в пятницу санкций. К тому же на выходных обострилась ситуация в Сирии , что добавило нервозности участникам рынка. Рубль с самого открытия торгов стал стремительно дешеветь и к завершению основной сессии пробил отметку 60 руб. /долл., оказавшись в районе 60,2 руб. /долл. — минимум с ноября прошлого года. Сегодня утром падение российской валюты продолжилось, и курс уже перешагнул 61,3 руб. /долл. За вчерашний день российская валюта потеряла более 3,5%. Оборот в ОФЗ значительно вырос — почти до 85 млрд руб., что по меньшей мере втрое выше нормального торгового оборота в ОФЗ. Более 11 млрд руб. пришлось на шестилетние ОФЗ 26222, почти по 10 млрд руб. сделок было заключено в трехлетних ОФЗ 25083, длинных ОФЗ 26218 (погашение в 2031 г.) и десятилетних ОФЗ 26212. Котировки длинных госбумаг упали в среднем на 1,5–2 п.п. от номинала, среднесрочных — на 0,6–0,8 п.п., коротких — на 0,4 п.п. Таким образом, вчера доходности на коротком участке кривой выросли на 40 б.п., на дальнем — на 20–25 б.п., достигнув 7,5% годовых впервые с конца января нынешнего года. В ближайшее время фактор санкций будет определять настроения на рынке, инвесторы будут стараться понять возможные варианты развития ситуация, что вызовет рост волатильности. Мы полагаем, что Минфин , скорее всего, не станет отменять аукционы в среду, хотя объем предложения будет небольшим, не более 30 млрд руб., и акцент может быть сделан на среднесрочных ОФЗ, хотя во многом решение финансового ведомства будет предопределено ходом сегодняшней торговой сессии.

Сегодня запланирован сбор заявок на новый пятилетний выпуск Сбербанка объемом 40 млрд руб., однако рыночная ситуация не благоприятствует букбилдингу

Сбербанк (-/Ва2/ВВВ-) должен предложить инвесторам выпуск серии 001Р-06R на 40 млрд руб. и сроком обращения пять лет (оферты не предусмотрено), который обещает стать самым длинным на рублевом рынке банковских облигаций. Ориентир ставки купона заявлен в диапазоне 6,95–7,1% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,07–7,23% годовых и премии к кривой ОФЗ порядка 35–50 б.п. В марте Сбербанк разместил выпуск 001Р-04R объемом 50 млрд руб. со сроком обращения 3,5 года под ставку купона 6,9% годовых. Доходность этой бумаги в понедельник выросла на 20 б.п. до 7,2% годовых, что соответствует спреду к кривой рублевых гособлигаций в размере 50 б.п. Учитывая вчерашний рост доходностей, ориентир нового бонда интересен только по верхней границе. Однако мы не исключаем, что эмитент захочет перенести размещение до лучших времен.