Торги открылись рекордным падением нацвалюты: евро превысил 78 рублей

Быстрый рост курсов основных валют к рублю начался в понедельник

Торги на Московской бирже открылись с резкого падения курса рубля. В первый час евро взлетел выше 78 рублей впервые с 6 апреля 2016 года. Доллар перевалил за отметку в 63 рубля.

Как свидетельствуют данные торгов, на максимуме стоимость единой европейской валюты достигла отметки 78,42 рубля. Это примерно на 3,7 рубля выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Доллар обновил максимум с декабря 2016 года. На пике стоимость «американца» поднялась до 63,55 рубля.

Резкое ослабление национальной валюты началось ещё в понедельник, 9 апреля. Перед этим Минфин США ввел новые ограничения против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников.

Накануне стоимость акций отечественных компаний, котирующихся на зарубежных биржах, рухнула почти наполовину. Российские миллиардеры потеряли по итогам торговой сессии порядка 15 миллиардов долларов.