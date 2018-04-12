Владельцы Абсолют Банка добавят в его капитал 6 млрд рублей

Департамент корпоративных отношений Банка России 12 апреля зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Абсолют Банка общим номинальным объемом более 1,731 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер 10102306B020D.

Согласно материалам эмитента, акции размещаются путем закрытой подписки в пользу АО «Управляющая компания „Трансфингруп“, АО „Управляющая компания „Тринфико“ и ЗАО „Лидер“ в качестве доверительных управляющих пенсионными резервами НПФ „Благосостояние“. В настоящий момент эти компании уже участвуют в схеме владения банком.

Размер уставного капитала Абсолют Банка сейчас превышает 5,417 млрд рублей, а по итогам размещения допэмиссии он достигнет почти 7,149 млрд

При этом объем фактического вливания в капитал банка составит 6 млрд рублей: более 173,11 млн новых акций номинальной стоимостью 10 рублей за бумагу будут размещаться по цене 34,66 рубля. Акции будут оплачены денежными средствами в валюте РФ

Согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, на 1 марта 2018 года размер собственных средств Абсолют Банка составляет 30,098 млрд рублей.

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