«Российский капитал»: Докапитализация обеспечит банку финансовую устойчивость

Докапитализация позволит обеспечить банку «Российский капитал» реализацию стратегии и развитие бизнеса с соблюдением всех нормативов, а также финансовую устойчивость при ведении регулярной деятельности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе банка.

«Докапитализация позволит банку обеспечить реализацию обновленной стратегии и развитие бизнеса с соблюдением всех обязательных нормативов и требований банковского регулирования, а также обеспечить финансовую устойчивость банка при осуществлении им регулярной деятельности за счет формирования надбавки поддержания достаточности капитала в размере, предусмотренном нормативными документами Банка России », — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Артема Федорко

Ранее, 9 апреля 2018 г., советом директоров банка «Российский капитал» было принято решение об обращении к единственному акционеру — АО «Дом.РФ» с предложением о докапитализации банка в форме безвозмездного вклада в имущество в денежной форме в размере 22,9 млрд руб.