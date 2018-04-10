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«Российский капитал»: Докапитализация обеспечит банку финансовую устойчивость
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«Российский капитал»: Докапитализация обеспечит банку финансовую устойчивость 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Докапитализация позволит обеспечить банку «Российский капитал» реализацию стратегии и развитие бизнеса с соблюдением всех нормативов, а также финансовую устойчивость при ведении регулярной деятельности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе банка.
«Докапитализация позволит банку обеспечить реализацию обновленной стратегии и развитие бизнеса с соблюдением всех обязательных нормативов и требований банковского регулирования, а также обеспечить финансовую устойчивость банка при осуществлении им регулярной деятельности за счет формирования надбавки поддержания достаточности капитала в размере, предусмотренном нормативными документами Банка России», — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Артема Федорко.
Ранее, 9 апреля 2018 г., советом директоров банка «Российский капитал» было принято решение об обращении к единственному акционеру — АО «Дом.РФ» с предложением о докапитализации банка в форме безвозмездного вклада в имущество в денежной форме в размере 22,9 млрд руб.
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