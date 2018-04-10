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Госдума исключила из обращения сберкнижки на предъявителя
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Госдума исключила из обращения сберкнижки на предъявителя 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Нижняя палата парламента в ходе заседания приняла в третьем, окончательном, чтении закон, направленный на регулирование операций кредитных организаций со сберегательными и депозитными сертификатами, в том числе исключение из обращения сберегательных книжек и сберегательных сертификатов на предъявителя.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ.
«Предусматривается исключение из обращения сберегательных книжек и сберегательных сертификатов на предъявителя. Данная мера направлена на повышение эффективности антикоррупционного законодательства и согласуется с рекомендациями ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Financial Action Task Force, FATF — прим. Агентства «Москва») в части применения мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма», — отмечается в пояснительной записке.
Документ дополняет законодательство нормами о сберегательных и депозитных сертификатах, которые будут являться именными ценными бумагами.
«Они могут стать привлекательной формой размещения средств населения и временно свободных ресурсов компаний, а также источником формирования устойчивой части пассивов банков», — поясняют авторы.
Держателями сберегательных сертификатов могут быть только физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, депозитных сертификатов — лишь юридические лица.
Законом допускается возможность выдачи банком сберегательных (депозитных) сертификатов с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию. Кредитная организация, выдавшая такие сертификаты, будет вести их учет и переход прав на них. Это позволит идентифицировать не только лицо, которому был выдан сертификат, и предъявителя сертификата к погашению, но и иных лиц, участвующих в его обороте.
Как отмечают авторы, отличие выпусков сберегательных (депозитных) сертификатов от иных ценных бумаг состоит в том, что их выпуск осуществляется кредитной организацией в рамках зарегистрированных Банком России отдельных условий, но с возможностью определения отдельно для каждого держателя сертификата непосредственно при его выдаче срока востребования, а также размера (дохода) по данному сертификату, исходя из суммы вклада (депозита) и срока его востребования.
Также документом детализируются полномочия Банка России в части регистрации условий выдачи сберегательных и депозитных сертификатов или отказа в такой регистрации, а также предусматривается обязанность кредитной организации, выдавшей сертификат, по требованию его владельца предоставить ему выписку или иной документ, подтверждающий внесение записи о его праве на сертификат в систему учета кредитной организации.
Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 июня 2018 г.
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